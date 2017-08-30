Пенсионерка облила подростка отбеливателем в Новой Москве

Теги: пенсионеры полиция Происшествие москва

В одном из жилых домов в Троицке пожилая женщина облила подростка отбеливателем. Пострадавший получил химический ожог век и глаз первой степени. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело.

Пожилая женщина облила подростка отбеливателем в Новой Москве, в результате чего мальчик получил ожоги. Об этом сообщает "МИР24".

По данным полиции, группа подростков стояла у лифта в одном из жилых домов на улице Солнечная в Троицке. В этот момент в подъезд вошла 70-летняя женщина с бутылкой отбеливателя и плеснула средством в лицо одному из мальчиков.

Подростки задержали пенсионерку и передали ее сотрудникам полиции. Пострадавший получил химический ожог век и глаз первой степени. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

Путин в воскресенье отправится в Китай

В Петербурге умер ребенок с ВИЧ из-за отказа верующих родителей лечить его

Песков призвал не политизировать дело Серебренникова

В Московском зоопарке в среду состоится первая свадьба

Мобильные пункты вакцинации от гриппа откроются 4 сентября