Песков опроверг информацию об экскурсии по кабинету Путина для дочери Трампа

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что во время визита Иванки Трамп в Москву ей провели экскурсию по рабочему кабинету Владимира Путина, и позволили посидеть в его кресле. По его словам, эта информация не соответствует действительности.

Дочери Дональда Трампа не устраивали экскурсию в рабочем кабинете Владимира Путина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ранее в СМИ появилась информация, что во время визита Иванки Трамп в Москву, ей провели экскурсию по рабочему кабинету Путина и позволили посидеть в кресле президента.



"Нет, это не так", - заявил Песков.