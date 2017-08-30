Путин в воскресенье отправится в Китай

Теги: Политика путин китай переговоры

Визит Владимира Путина в Китай начнется 3 сентября. Из КНР президент отправится во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме.

Владимир Путин приедет в Китай в воскресенье, 3 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет Газета.ru. После визита в КНР глава государства примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Песков рассказал, что в Китае у Путина "запланировано очень много контактов". Он отказался детально анонсировать предстоящие встречи.

Владимир Путин в этом году уже посещал Китай. В мае президент принимал участие в саммите "Шелковый путь – 2017".