СБУ прокомментировала похищение российской журналистки в Киеве

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Задержание журналистки "Первого канала" было проведено в рамках законодательства, утверждают в СБУ. Так там прокомментировали информацию о похищении россиянки в Киеве. В свою очередь, МИД России сейчас выясняет обстоятельства исчезновения Анны Курбатовой в столице Украины.

В Службе безопасности Украины (СБУ) прокомментировали информацию о возможном задержании корреспондентки "Первого канала" Анны Курбатовой в Киеве. Там подчеркнули, что все "происходит в рамках законодательства", передает "Украинская правда".

Между тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты в настоящий момент выясняют обстоятельства исчезновения Курбатовой, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в Киеве похищена журналистка "Первого канала" Анна Курбатова. СМИ узнали, что ее могли задержать сотрудники СБУ.

До этого Курбатова попала в базу данных украинского сайта "Миротворец". Ее обвинили в "манипулировании информацией" и подготовке "тенденциозного сюжета" о параде в честь Дня Независимости Украины.