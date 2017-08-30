СБУ выдворит из страны задержанную журналистку Первого канала

Теги: Политика журналист сми россия украина

Официальный представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что задержанную в Киеве журналистку Первого канала принудительно отправят в Россию. По ее словам, в настоящее время оформляются все необходимые документы для выдворения россиянки.

Журналистка Первого канала Анна Курбатова будет выдворена из Украины. Об этом сообщила на своей странице в Facebook официальный представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

По ее словам, "российская пропагандистка" будет принудительно возвращена в Россию. Гитлянская также подчеркнула, что Украина является правовым государством и действует исключительно в рамках действующего законодательства.

"На данный момент продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе порочить Украину", - написала представитель СБУ.

Ранее сообщалось о похищении журналистки "Первого канала" Анны Курбатовой. Не исключалось, что ее могли задержать сотрудники СБУ. Ранее журналистка попала в базу данных украинского сайта "Миротворец". Ее обвинили в "манипулировании информацией" и подготовке "тенденциозного сюжета" о параде в честь Дня независимости Украины.