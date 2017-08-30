Мосгорсуд продлил арест полковника Захарченко до 8 декабря
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Мосгорсуд продлил срок ареста полковнику полиции Дмитрию Захарченко. Бывший заместитель начальника антикоррупционного управления МВД будет находится под стражей до 8 декабря 2017 года.
Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему заместителю начальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрию Захарченко на три месяца. Об этом сообщает агентство "Москва".
"Удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок ареста в отношении Дмитрия Захарченко до 8 декабря 2017 года", - сказал судья Сергей Груздев. По данным агентства, заседание проходило в закрытом режиме.
Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в размере семи миллионов рублей. В том же месяце глава МВД России Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства антикоррупционного управления ведомства. В результате был уволен ряд сотрудников. В январе стало известно о ликвидации Управления "Т" и появлении Управления "Р".
Также Захарченко подозревается в получении 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса. Следствие считает, что от него же он получил 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ла Маре".
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