Обвиняемый в избиении блогера в Парке Горького не признал вину

Теги: Уголовное дело суд избиение парк москва смерть обвинение

Корнею Макарову, задержанному по подозрению в избиении до смерти блогера Станислава Думкина в Парке Горького, предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый не признал вину. По словам его адвоката, исходя из видео, ранее размещенного в СМИ, состав преступления по инкриминируемой статье отсутствует.

Корнею Макарову, задержанному по подозрению в избиении Станислава Думкина в Парке Горького, предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть". Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ольга Мышелова.

"Мой подзащитный вину не признал. Исходя из этого видео, размещенного в СМИ, там отсутствует состав преступления по части 4 статьи 111 УК России", - сказал агентству ТАСС адвокат Макарова. В настоящий момент суд решает вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

13 августа блогер Думкин гулял в Парке Горького в компании друзей, когда к нему подошли неизвестные и спровоцировали конфликт. Они стали избивать молодого человека. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался через несколько дней, не приходя в сознание. По одной из версий, нападавшим не понравилось, что Думкин был одет "не по понятиям".

Ранее следователи установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний Корней Макаров, сын актера из телесериала "Интерны" Сергея Макарова. Во вторник он добровольно прибыл к следователям в сопровождении адвоката.

Читайте также:

Следствие потребует ареста подозреваемого в избиении блогера в Парке Горького

Сын актера из "Интернов" задержан по подозрению в убийстве блогера

Сын актера из "Интернов" подозревается в убийстве блогера в Парке Горького