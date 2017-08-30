Россия направила ноту в МИД Украины в связи с задержанием журналистки

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Посольство России направило ноту в МИД Украины в связи с задержанием журналистки Первого канала. Ранее в СБУ заявили, что в настоящее время оформляются все необходимые документы для выдворения россиянки из страны.

Посольство России в Киеве направило ноту в МИД Украины в связи с задержанием журналистки Первого канала Анны Курбатовой. Об этом сообщает ТАСС.

"Посольство направило оперативные запросы в правоохранительные органы и ноту в МИД Украины с требованием принять срочные меры по выяснению обстоятельств случившегося и освобождению российской журналистки", - говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что задержанную в Киеве Курбатову принудительно отправят в Россию. По ее словам, в настоящее время оформляются все необходимые документы для выдворения россиянки.

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