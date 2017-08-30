В Мьянме россиянку приговорили к тюремному сроку за отказ снять обувь в храме

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Туристка из России, которая отказалась снять обувь в буддийском храме в Мьянме, получила семь месяцев тюрьмы. Женщина, посетившая древний храмовый комплекс Баган в неподобающем, согласно местным традициям, виде, будет отбывать наказание в трудовой колонии.

Россиянка, посетившая древний храмовый комплекс Баган в Мьянме, отказалась снимать обувь при входе в храм, как положено по буддийской традиции. Она была приговорена местным судом к семи месяцам тюрьмы с отбыванием наказания в трудовой колонии, пишет Myanmar Times.

По информации издания, россиянка была арестована по заявлению попечительского совета храма Ананда. Не снимая обувь, женщина посетила три местные святыни в Багане.

Изначально женщину приговорили к штрафу или тюремному заключению на один месяц по статье об оскорблении религиозных чувств. Россиянка выбрала тюрьму. Затем местное отделение иммиграционной службы Мьянмы предъявило ей еще одно обвинение по статье о нарушении мьянманских обычаев и традиций, и суд добавил к сроку еще шесть месяцев.

В посольстве России в Мьянме агентству РИА Новости сообщили, что россиянка была задержана еще 1 августа. 25 августа ей был вынесен приговор. Дипломаты обратилось в МИД Мьянмы за разъяснениями в связи с арестом россиянки и приговором суда.

Работники консульского отдела посетили ее в следственной тюрьме Багана. По словам дипломатов, россиянка чувствует себя хорошо и не жалуется на условия содержания.

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