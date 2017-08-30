Джабраилова отпустили под подписку о невыезде после стрельбы в отеле

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Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов задержан на 48 часов за стрельбу в московском отеле. По другим данным, следователь принял решение отпустить его под подписку о невыезде. По данным источников в правоохранительных органах, вопрос об избрании ему меры пресечения будет решен в четверг. По факту стрельбы в отеле возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Бизнесмену и экс-сенатору Умару Джабраилову грозит до семи лет лишения свободы за стрельбу из наградного пистолета в московском отеле. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Сейчас Джабраилов допрашивается в качестве подозреваемого.

"Часть 1 статьи 213 предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы до 5 лет. При наличии отягчающих обстоятельств, например, если хулиганство связано с сопротивлением представителю власти, то санкция уже предусматривает штраф до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы до 7 лет", - рассказал агентству РИА Новости адвокат, специалист по уголовному праву Алексей Синицын.

При этом он сомневается, что Джабраилова привлекут к ответственности по этой статье. По словам Синицына, хулиганство "заключается в грубом нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу", в том время как экс-сенатор стрелял в своем номере в гостинице.

Как пишет "Интерфакс", сейчас Джабраилов задержан на 48 часов до решения вопроса о мере пресечения. Ожидается, что суд состоится в четверг. По данным источника агентства, следствие будет просить о домашнем аресте для бизнесмена. Собеседник отметил, что после завершения следственных действий Умара Джабраилова доставят в изолятор временного содержания.

Другой источник утверждает, что следователь принял решение отпустить экс-сенатора под подписку о невыезде и вскоре он выйдет на свободу. Агентство "Москва" пишет, что Джабраилов уже отпущен.