Трамп считает переговоры с КНДР бессмысленными

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Дональд Трамп заявил, что разговоры не помогут решить проблему с Северной Кореей. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter. Накануне КНДР произвела запуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан.

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговоры не помогут решить проблему с КНДР. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 августа 2017 г.

"США разговаривали с Северной Кореей и платили им деньги в виде выкупа на протяжении 25 лет. Разговаривать - это не решение!", - отметил Трамп.

Накануне КНДР произвела запуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12". Носитель без боеголовки пролетел почти три тысячи километров, в том числе над территорией Японии, и упал в Тихий океан.

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