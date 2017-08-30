Кадыров помог российскому режиссеру избежать суда в ОАЭ

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Суд в ОАЭ закрыл уголовное дело в отношении российского режиссера Арика Манукяна, задержанного из-за запуска дрона. Россиянину удалось избежать уголовного преследования после того, как в данный вопрос вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров.

Уголовное дело в отношении российского режиссера Арика Манукяна, который запустил дрон в Абу-Даби без санкции властей, закрыто. Такое решение вынес местный суд, сообщает пресс-служба главы Чечни Рамзана Кадырова.

"В связи с многочисленными обращениями Арика Манукяна и его друзей Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров занимался данным вопросом. Он лично обратился к представителям руководства страны, с которыми поддерживает теплые братские отношения. В ответ на его просьбу власти Абу-Даби проявили добрую волю, освободив Манукяна от уголовного преследования", - говорится в сообщении на сайте правительства ЧР.

Инцидент произошел 26 мая возле мечети шейха Зайда в ОАЭ, где Манукян снимал с использованием дрона видео. Режиссер не получил у властей лицензию на съемку, из-за чего его и еще двоих россиян задержали полицейские.

Сначала их поместили в тюрьму, однако после вмешательства посольства России они были переведены под домашний арест.

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