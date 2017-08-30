МИД назвал провокацией похищение российской журналистки в Киеве

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Стала известна судьба российской журналистки Анны Курбатовой, похищенной в Киеве неизвестными. Этими людьми оказались сотрудники СБУ. Как заявила пресс-секретарь ведомства, корреспондента выдворяют из страны. В МИД России похищение журналистки уже назвали целенаправленной провокацией.

Несколько часов о судьбе Анны Курбатовой ничего не было ясно. Неизвестные схватили журналистку в Киеве недалеко от дома, где она проживала, посадили в машину и увезли. Телефон девушки не отвечал, тишина в социальных сетях. Иностранного гражданина, сотрудника СМИ фактически похищают средь бела дня. Посольство России немедленно направило ноту в МИД Украины с требованием срочно разобраться. Но как оказалось, к пропаже журналистки причастны сотрудники СБУ. Это подтвердила пресс-секретарь Службы Елена Гитлянская, передает "ТВ Центр".

"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в Россию. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", - написала она в фейсбуке.

Законным в СБУ называют задержание журналиста только за его работу. Анна Курбатова провела на Украине чуть больше недели и за это время подготовила серию репортажей о праздновании Дня независимости страны. Праздник отметили масштабно, с участием гостей из НАТО. А фоном - глубокий экономический кризис. Так старающаяся не зависеть от России Украина все больше и больше становится зависима от США и Европы. Но за такие выводы в Киеве Курбатову обвинили в предвзятости и антиукраинской деятельности, а ее личные данные появились на запрещенном в России сайте "Миротворец". В адрес девушки посыпались прямые угрозы. Руководство Первого канала заявляет, что до сих пор им не удалось связаться со своим сотрудником.

За несколько лет Украина превратилась в одну из самых опасных стран для работы журналистов. Их не только задерживают и словно преступников выдворяют из страны - по ним стреляют из оружия. В среду съемочная группа ВГТРК едва не попала под обстрел в Донбассе. Репортеры не пострадали, но сняли на видео как в действительности украинские военные выполняют "школьное перемирие". МИД России уже обратился к международным структурам с требованием повлиять на Киев и прекратить провокации.

В августе под обстрелом во время перемирия оказалась съемочная группа "ТВ Центра". Рискуя, журналисты сняли уникальные кадры — украинские силовики прицельно бьют по полям ДНР осветительными минами и выжигают урожай. Все это документальные доказательства циничного отношения власти к своему собственному народу.

Но в Киеве любые попытки рассказать правду или представить иную точку зрения жестко пресекают. Российских репортеров уже неоднократно высылали из страны. В ОБСЕ на случай задержания журналистки Первого канала отреагировали. Там призвали Украину прекратить депортацию иностранных журналистов. Но все слишком формально - вот что написала на этот счет официальный представитель российского МИД Мария Захарова: "Офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призывает Украину не арестовывать и не депортировать журналистов из других государств-членов ОБСЕ", - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" А кто-нибудь из, например, глав МИД стран ОБСЕ выскажется? Уже пора".

"Это возмутительно, это поведение украинских властей не вписывается ни в какие логичные рамки, находится за гранью понимания добра и зла, за гранью тех самых декларируемых ими европейских ценностей", - говорит политолог Александр Мартынов.

Журналистов из Европы киевский режим тоже не щадит. Двоих репортеров из Испании киевские власти выслали из страны. Антонио Памплиега и Мануэль Анхель Састре работали в Донбассе и отражали позиции обеих сторон конфликта. Испанская газета El Dario написала, что журналисты попали в "черный список" украинских спецслужб.

По иронии судьбы именно о притеснениях журналистов на Украине накануне снимала репортаж Анна Курбатова. Теперь и ей запретят въезд в страну. Эксперты не исключают, что такой провокацией в Киеве пытаются заставить Москву принять ответные меры. Но в России уже неоднократно заявляли - украинские журналисты в нашей стране могут работать совершенно свободно.

Пётр Вершинин, Евгения Карих, Павел Суменков, Юлия Олейник. "ТВ Центр".