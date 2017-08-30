Умар Джабраилов устроил стрельбу в отеле в центре Москвы. Главное

Теги: стрельба Происшествие москва

В центре нового скандала со стрельбой в Москве оказался известный бизнесмен и экс-сенатор от Чеченской республики Умар Джабраилов. Предположительно, он устроил стрельбу из пистолета, находясь в номере отеля рядом с Кремлем. В результате инцидента никто не пострадал. Однако персонал гостиницы обратился с жалобой в полицию. Предпринимателя задержали и доставили в СИЗО, но позже отпустили под подписку о невыезде.

"Я не сдамся без боя", - заявил он прибывшим оперативникам. По другой информации, Умар Джабраилов вёл себя спокойно и сам отдал полицейским наградной пистолет Ярыгина, из которого и устроил стрельбу в фешенебельном отеле в самом центре столицы, буквально в двух шагах от Кремля. В гостинице, куда после обеда доставили Джабраилова, весь день шли следственные действия, передает "ТВ Центр". О случившемся персонал предпочитает не распространяться.

Известно, что экс-сенатор от Чеченской республики поселился в номере на 6 этаже. Это королевские апартаменты с 3 комнатами и кухней. Пресс-секретарь эксцентричного миллионера пояснил: в здании у компании Джабраилова находится офис. Очень требовательный клиент, перешептывается персонал отеля. Заказал ужин, но привез его не официант в смокинге, а обычная горничная, что, похоже, и вывело Умара Джабраилова из себя.

Очевидцы, говорят о том, что Джабраилов был пьян, а в его номере, по данным источника в правоохранительных органах, нашли следы некоего белого порошка, их отправили на экспертизу. Охранники жаловались: Джабраилов не только стрелял в своем номере, но и разгуливал с пистолетом по отелю, в частности, был замечен с ним в лифте. В окружении бизнесмена оправдываются: выстрел, скорее всего, произошел случайно. Старый наградной пистолет якобы может дать осечку при передергивании затвора.

"Он человек толерантный, закончил с отличием МГИМО, и он не нуждается в какай-либо характеристике, его знают все. Он человек очень интеллигентный, порядочный. Созидает, создает, всегда помогает, помогал многим семьям и сейчас помогает", - заявил помощник Джабраилова, президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России Рахман Янсуков.

Отделение полиции "Китай-город" на осадном положении. Здесь дежурят журналисты, а внутрь пускают лишь жителей района. Введен план "Крепость". Это значит, что полицейские опасаются вооруженных нападений. Умара Джабраилова сюда доставили поздней ночью. Около 4 часов утра он пожаловался на нестерпимую зубную боль и бессонницу. Однако прибывшая бригада скорой помощи оснований для госпитализации не выявила.

Ближе к вечеру информацию о введении плана "Крепость" опровергли. Умару Джабраилову грозит до 5 лет заключения за хулиганство. Учитывая, что обошлось без пострадавших, отделается он, скорее всего, исправительными работами или штрафом. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде.

От дел политических Джабраилов давно отошел. И быстро перекочевал на страницы глянцевых изданий, стал меценатом и попечителем нескольких культурных проектов. За какие именно заслуги и от кого Джабраилов получил наградной пистолет, не уточняется, зато теперь, по решению суда запросто может его лишиться.

Матвей Шестаков, Ольга Стрельцова, Марк Новогрудский, Евгений Рыбин. "ТВ Центр", Москва.