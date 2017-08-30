Путин рассказал главе Адыгеи о поборах в больницах республики

Теги: Общество путин адыгея

Владимир Путин вручил "зеленую папку" врио главы Адыгеи. Президент рассказал Мурату Кумпилову о жалобах жителей на текущие крыши и поборы в больницах.

Социально-экономическую ситуацию в Адыгее обсудил Владимир Путин с временно исполняющим обязанности главы республики Муратом Кумпиловым. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Тот доложил президенту, что в регионе определены точки роста - индустриальный парк в поселке Яблоновский и туристический кластер курорт "Лаго-Наки". Владимир Путин поручил Кумпилову обратить особое внимание на ветхое состояние школьной инфраструктуры в Адыгее и передал ему зелёную папку - в ней собраны обращения жителей региона на "Прямую линию" с президентом.

Глава государства назвал нетерпимой ситуацию, когда крыша в школе протекает, а в учебных заведениях "нет спортзала и даже туалета". Но не только эти проблемы возмущают жителей республики.

"Граждане пишут о какой-то новой "услуге": продаже койко-мест в стационарах, то есть врач даёт направление в больницу, а там говорят, что мест нет, хотя стоят пустые палаты. Четыре тысячи рублей заплатишь, и место тебе находят. Пожалуйста, надо повнимательнее. Надо провести соответствующие проверки и с этим поразбираться", - сказал Путин.

