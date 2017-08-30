Обвиняемый в избиении блогера в Парке Горького арестован до 13 октября

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Суд в столице арестовал до 13 октября Корнея Макарова, обвиняемого в избиении до смерти блогера в Парке Горького. Таким образом, суд поддержал позицию следствия. В свою очередь, защита Макарова просила избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Хамовнический районный суд столицы арестовал до 13 октября Корнея Макарова, обвиняемого в избиении до смерти блогера Станислава Думкина в Парке Горького. Об этом сообщает агентство "Москва".

"Ходатайство следствия признать законным и обоснованным, избрать в отношении Корнея Макарова меру пресечения в виде ареста на срок до 13 октября 2017 года", - говорится в сообщении.

Во время заседания защита Макарова просила избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. В свою очередь, прокуратура поддержала позицию следствия о том, что обвиняемый может скрыться и оказать давление на свидетелей.

13 августа Станислав Думкин гулял в Парке Горького в компании друзей, когда к нему подошли неизвестные и спровоцировали конфликт. Они стали избивать молодого человека. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался через несколько дней, не приходя в сознание. По одной из версий, нападавшим не понравилось, что Думкин был одет "не по понятиям".

Затем следователи установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний Корней Макаров, сын актера из телесериала "Интерны" Сергея Макарова. Во вторник он добровольно прибыл к следователям в сопровождении адвоката.

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