Задержан мужчина, угрожавший открыть стрельбу по прохожим в Москве

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Столичные полицейские задержали мужчину, угрожавшего открыть стрельбу по людям из окна жилого дома на Фестивальной улице. Его доставили в отделение полиции для дачи объяснений.

Полицейские задержали мужчину, который угрожал открыть стрельбу по прохожим из окна жилого дома на севере столицы. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по городу.

"Сотрудники полиции выехали на место, зашли квартиру. Мужчина спокойно открыл дверь без орудия в руках. Мужчину доставили в отдел полиции для дачи объяснений", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Фестивальной улице в столице неизвестный мужчина с винтовкой угрожал открыть стрельбу по людям. На место происшествия выезжали сотрудники полиции с собаками.

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