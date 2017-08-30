Экс-сотрудник Росгвардии получил 11 лет за "случайное" убийство сослуживца

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Бывшего сотрудника Росгвардии из вневедомственной охраны Сергея Ручкина приговорили к 11 годам колонии за убийство сослуживца. В ходе процесса обвиняемый заявил, что выстрелил в коллегу из-за неудачной шутки. Кроме того, по его словам, ранее он неоднократно подобным образом разыгрывал коллег.

Суд в Москве приговорил к 11 годам колонии бывшего сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии Сергея Ручкина, застрелившего сослуживца в ходе розыгрыша, передает РИА Новости.

Трагедия произошла в октябре 2016 года в отделе Росгвардии на востоке Москвы во время сдачи смены. Ручкин, находясь в оружейной комнате, выстрелил в своего сослуживца, Никиту Павлутина, отчего тот скончался в больнице.

Сотрудник Росгвардии раскаялся в содеянном, однако признал вину частично, заявив, что произошел несчастный случай. В ходе процесса он заявил, что выстрелил в коллегу из-за неудачной шутки. Кроме того, по его словам, ранее он неоднократно подобным образом разыгрывал сослуживцев.

Ручкин просил суд квалифицировать преступление как убийство по неосторожности, но экспертиза установила, что его действия были осознанными. Специалисты указали, что обвиняемый сначала сдал оружие, потом забрал его и вставил обойму, после чего подошел к коллеге и выстрелил ему в голову.

После возбуждения уголовного дела по статье "Убийство" Ручкин был уволен из ведомства.

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