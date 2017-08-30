В Сан-Франциско автомобиль наехал на толпу людей

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Автомобиль наехал на толпу пешеходов в американском Сан-Франциско. По данным СМИ, в результате происшествия пострадали восемь человек, шесть из которых были госпитализированы. В настоящее время устанавливаются причины случившегося.

Автомобиль наехал на группу пешеходов в американском городе Сан-Франциско. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в 09:00 по местному времени недалеко от Оушн-Авеню. По данным издания, в результате происшествия пострадали восемь человек, шесть из которых были госпитализированы.

В настоящее время прибывшие на место полицейские устанавливают причины случившегося.

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