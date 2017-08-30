Третий подозреваемый в нападении на полицейских в Краснодаре задержан

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В Краснодаре задержан подозреваемый в нападении на полицейских 28 августа - 25-летний Дмитрий Карачкин. Об этом сообщает краевое управление СК России. Таким образом, задержаны все трое человек, которые находились в машине, из которой стреляли по сотрудникам МВД.

В Краснодаре в ходе спецоперации задержан третий подозреваемый по уголовному делу о вооруженном нападении на сотрудников полиции. Ранее утром в среду был задержан второй подозреваемый.

"Задержан 25-летний Дмитрий Карачкин в ходе проведенной в Краснодаре спецоперации сотрудников полиции и Росгвардии", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь следственного управления СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

28 августа полицейские на посту ДПС остановили для проверки документов автомобиль, в котором находились три человека. Водитель сначала ударил полицейского, а затем открыл стрельбу по другим сотрудникам МВД. В результате один из полицейских получил ранение. Водителю и одному из пассажиров удалось скрыться с места происшествия. Одного человека удалось задержать на месте.

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