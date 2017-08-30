Российская журналистка выдворена из Украины с запретом въезда на 3 года

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Российская журналистка Анна Курбатова выдворена из Украины с запретом въезда в страну на три года. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. По ее словам, это решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины.

Российская журналистка Первого канала Анна Курбатова выдворена из Украины с запретом въезда в страну на три года. Об этом рассказала пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Анна Курбатова, в отношении которой принято решение о принудительном выдворении из Украины, пересекла украино-российскую границу. Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года", - отметила Гитлянская.

По ее словам, это решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве похищена журналистка Первого канала Анна Курбатова. Не исключалось, что ее могли задержать сотрудники СБУ. Ранее журналистка попала в базу данных украинского сайта "Миротворец". Ее обвинили в "манипулировании информацией" и подготовке "тенденциозного сюжета" о параде в честь Дня независимости Украины.

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