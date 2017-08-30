Водитель грузовика сбил пешеходов в центре Москвы и скрылся с места ДТП

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Два пешехода пострадали после наезда грузовика в центре Москвы. Инцидент произошел на улице Каретный ряд, 4. Грузовик МАЗ скрылся с места происшествия. В городе объявлен план "Перехват".

Водитель грузового автомобиля сбил пешеходов в центре столицы и скрылся с места происшествия, передает АГН "Москва".

"На улице Каретный ряд в районе дома №4 водитель грузовика МАЗ совершил наезд на двоих пешеходов. С места происшествия скрылся. Пострадали два человека", - сообщили агентству в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

В настоящий момент сотрудники полиции ведут розыск указанного автомобиля. По данным источника АГН, полицейские преследуют грузовик в районе Волгоградского проспекта.

В городе объявлен план "Перехват". Пострадавших госпитализировали.

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