Сбивший людей в центре Москвы водитель грузовика задержан

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В столичном районе Капотня полицейские задержали водителя грузовика, который сбил двух человек в центре столицы и скрылся с места ДТП. В настоящее время с ним работают сотрудники правоохранительных органов.

Столичные полицейские задержали водителя грузовика, который сбил двух человек в центре столицы и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по городу.

"В столичном районе Капотня принятыми мерами водитель автомобиля МАЗ был задержан", - говорится в сообщении. С мужчиной работают сотрудники полиции.

По предварительным данным, певица Линда была в числе тех, кого сбил грузовик. В настоящее время врачи проводят осмотр места.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика сбил пешеходов на улице Каретный ряд в столице и скрылся с места ДТП. В городе был объявлен план "Перехват". Пострадавших госпитализировали в больницу.

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