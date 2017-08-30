Сбивший людей в центре Москвы водитель грузовика задержан
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В столичном районе Капотня полицейские задержали водителя грузовика, который сбил двух человек в центре столицы и скрылся с места ДТП. В настоящее время с ним работают сотрудники правоохранительных органов.
Столичные полицейские задержали водителя грузовика, который сбил двух человек в центре столицы и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по городу.
"В столичном районе Капотня принятыми мерами водитель автомобиля МАЗ был задержан", - говорится в сообщении. С мужчиной работают сотрудники полиции.
По предварительным данным, певица Линда была в числе тех, кого сбил грузовик. В настоящее время врачи проводят осмотр места.
Ранее сообщалось, что водитель грузовика сбил пешеходов на улице Каретный ряд в столице и скрылся с места ДТП. В городе был объявлен план "Перехват". Пострадавших госпитализировали в больницу.
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