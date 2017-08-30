Полиция отказала в возбуждении дела против родителей "пьяного мальчика"

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Полиция отказала в возбуждении дела против родителей сбитого в Балашихе мальчика. Материалы переданы в прокуратуру для проверки законности решения. Проверка была назначена ранее по факту обнаружения признаков состава преступления, предусмотренного статьей "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий".

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела о вовлечении ребенка в антиобщественные действия в отношении родителей сбитого в Балашихе шестилетнего мальчика. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД по Московской области, которое поступило в редакцию TVC.RU.

"Материалы переданы в прокуратуру Балашихи для проверки законности принятого решения", - заявили в ведомстве.

Трагедия произошла 23 апреля в Балашихе. Ольга Алисова, находясь за рулем иномарки, сбила насмерть шестилетнего ребенка. В момент трагедии женщина разговаривала по мобильному телефону и двигалась с превышением скорости.

Первичная экспертиза обнаружила высокую концентрацию алкоголя в крови мальчика. Этот результат подтвердил повторный анализ. Родители погибшего ребенка факт наличия алкоголя в крови не признают.

7 июля суд арестовал Алисову до 15 сентября. Позже арест был продлен до 30 января 2018 года.

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