В Турции погиб шестилетний мальчик из России

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В турецком городе Бодрум шестилетний мальчик из Твери погиб после того, как его сбила машина на пешеходном переходе. ДТП произошло еще 24 августа. Ребенок был доставлен в госпиталь, где скончался через три дня.