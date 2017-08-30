В Турции погиб шестилетний мальчик из России
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В турецком городе Бодрум шестилетний мальчик из Твери погиб после того, как его сбила машина на пешеходном переходе. ДТП произошло еще 24 августа. Ребенок был доставлен в госпиталь, где скончался через три дня.
В турецком Бодруме погиб шестилетний ребенок из России. Об этом сообщает "Интерфакс".
Как рассказала агентству знакомая родителей мальчик, 24 августа мальчика сбил легковой автомобиль. После аварии ребенка доставили в госпиталь Acibadem Bodrum Hastanesi, где скончался, не приходя в сознание, через три дня.
Накануне тело россиянина доставили на родину.
Водитель легкового автомобиля задержан. Возбуждено уголовное дело.