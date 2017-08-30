Лавров и Тиллерсон обсудили ракетные пуски КНДР

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Дальнейшее усиление санкционного давления на КНДР контрпродуктивно и опасно. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Реском Тиллерсоном.

Сергей Лавров в среду вечером провел телефонные переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Как сообщили в МИД России, главной темой беседы стали ситуация вокруг Северной Кореи в связи с последним ракетным пуском.

Лавров и Тиллерсон согласились, что действия Пхеньяна являются очередным нарушением целого ряда резолюций Совета Безопасности ООН.

"При этом Лавров вновь акцентировал безальтернативность поиска политико-дипломатических путей преодоления напряженности на Корейском полуострове и необходимость воздерживаться от любых шагов военного характера, чреватых непредсказуемыми последствиями", - говорится в сообщении ведомства.

Российский министр подчеркнул, что дальнейшее усиление санкционного давления на КНДР контрпродуктивно и опасно.

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