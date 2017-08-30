США увеличили численность военных в Афганистане

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Пентагон увеличил численность войск в Афганистане. В настоящее время в арабской стране находятся около 11 тысяч американских военнослужащих. Ранее США придерживались цифры в 8,4 тысячи военных.

США увеличили численность войск в Афганистане до 11 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил директор объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

"Согласно новой упрощенной методологии учета, общая численность войск в Афганистане составляет около 11 тысяч военнослужащих", - приводит слова Маккензи РИА Новости.

По его словам, ранее Пентагон придерживался цифры в 8,4 тысячи американских военных. Маккензи отметил, что в это число также входят военнослужащие, которые помогают местным силам безопасности в Афганистане.

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