20 лет назад погибла принцесса Диана: новые подробности трагедии

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Ровно 20 лет назад мир потрясло сообщение о трагической гибели принцессы Дианы. Еще при жизни она стала национальным героем, перевернула в сознании людей образ британской монархии. Леди Ди очаровывала своей искренностью и теплотой. Ее фотографии и цветы лондонцы несут к воротам Кенсингтонского дворца, память матери в Белом саду накануне почтили сыновья принцы Уильям и Гарри.

Старая хроника - как художественное кино. Не быль - сказка: красивое платье, настоящий принц, роскошная карета. И скромная девушка, ставшая принцессой. Разве можно такую не полюбить?

Каким же шоком для всех стала ее гибель. Старшему сыну Уильяму тогда было 15. "Такое либо делает вас сильнее, либо убивает. Я был на грани. Но очень хотел, чтобы она гордилась мной. И потому выдержал", - сказал он.

Все эти 20 лет он принципиально не посещал Париж - последний город Леди Ди. Решился этой весной. С супругой Кейт они были здесь у тоннеля Альма, места автокатастрофы. Золоченый факел, установленный еще до трагедии как символ французско-американской дружбы, давно стал мемориалом Диане.

Детали ее последнего вечера известны каждому. На видео с камер наблюдения отеля Ritz Диана и ее друг, сын египетского магната Доди Аль-Файед, выходят в холл гостиницы. Через мгновение они сядут в машину. На бешеной скорости попытаются скрыться от папарацци. Врежутся в бетонную опору. Он скончается на месте. Она позже, в больнице. Суд присяжных вынесет вердикт: виновны - водитель, севший за руль пьяным; пассажиры, которые не пристегнулись. Наконец, фотографы, создавшие аварийную ситуацию.

Есть и другая версия: причина аварии - автомобиль, к тому времени уже якобы находившийся в тоннеле. Полиция обнаружила осколки "Фиата Уно". Белую машину, зигзагами покидавшую место ДТП, видели и очевидцы. Среди них - врач Фредерик Майли. Он тогда оказал принцессе первую помощь. "Знаете, я не верю в судьбу, но мне кажется, не случайно именно я оказался там. Надеюсь, что слова, которые я шептал принцессе, хоть сколько-нибудь облегчили ее страдания", - рассказал Майли.

Ни белый "Фиат", ни его водителя следствию так и не удастся отыскать. Британские СМИ напишут, что осколки автомобиля подбросили те, кто хотел замаскировать аварию под обычное ДТП. Действовали якобы британские спецслужбы по заказу королевской семьи. Газеты напишут: когда черный "Мерседес" въехал в тоннель, внезапно полумрак разрезала яркая вспышка. Возможно, было использовано новейшее лазерное оружие, заявит чуть позже Ричард Томплисон, британский спецагент. И ему поверят многие.

Диана ведь действительно мешала. Сначала устраивала мужу сцены. Потом меняла любовников, как перчатки. За Аль-Файеда так вообще собиралась замуж. И даже якобы ждала от него ребенка. Сводному брату наследника престола принцу-арабу Елизавета II обрадоваться точно не могла. О самом факте беременности до сих пор спорят, но вот у адвоката Виржини Барде, которая на том процессе защищала фотографов, сомнений нет.

Версию о причастности монаршей семьи никто так и не доказал. Многие биографы Леди Ди считают, что королева не пошла бы на такое, слишком высока цена, появись хоть одно доказательство преступления.

"Леди противоречие" – она с самого начала будто специально приближала трагический конец. Не любила, да вышла замуж. Знала: жених ухаживает за ее сестрой Сарой, симпатизирует соседке Камилле, а от Дианы хочет лишь наследника и чистой репутации. Но пошла на это. Не боялась пожать руку больному СПИДом и признаться в адюльтере с конюхом. Боролась с противопехотными минами и не оставила благотворительным фондам ни копейки. Она отчаянно пыталась быть нужной - искала любви. Нашла - всемирную, но счастливой не стала. Она просто очень хотела, чтобы хоть один человек на свете любил ее не за то, что она принцесса. Ведь именно так бывает в сказке.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".