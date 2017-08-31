За последние 3 месяца в Сирии подписано 600 соглашений о перемирии

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На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошла видеоконференция, в которой приняли участие представители комитетов национального примирения, действующих в зонах деэскалации Хомс, Восточная Гута, а также в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.

На авиабазе Хмеймим завершилась видеоконференция. На ней подвели промежуточные итоги действия российского Центра примирения враждующих сторон, благодаря которому поддерживается перемирие. Так, за последние три месяца подписано более 600 соглашений о прекращении боевых действий, а общее число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, достигло трех тысяч, передает "ТВ Центр".

Также было проведено свыше 300 гуманитарных акций, в ходе которых мирному населению передали 280 тонн продуктов и предметов первой необходимости. Кроме того, российские военные врачи за это время оказали помощь десяткам тысяч жителей. Такие встречи будут проходить периодически, на них планируется обсуждать проблемы, которые необходимо решить в первую очередь. Сейчас в Сирии действуют три зоны деэскалации, идет работа по созданию еще одной – в провинции Идлиб.

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