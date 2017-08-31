Джабраилов объяснил стрельбу в отеле "досадной оплошностью"

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Умар Джабраилов объяснил, почему открыл стрельбу из пистолета в номере отеля Four Seasons. По его словам, он хотел опробовать оружие, которым за несколько лет ни разу не воспользовался, и сделал несколько "случайных выстрелов в потолок".

Экс-сенатор от Чечни, бизнесмен Уман Джабраилов объяснил стрельбу в отеле Four Seasons своей "досадной оплошностью", сообщает газета "Коммерсант".

По словам сенатора, вечером во вторник он решил проверить свой наградной пистолет Ярыгина, которым за несколько лет ни разу не воспользовался. Поскольку у него не было опыта обращения с оружием, он сделал несколько "случайных выстрелов в потолок".

29 августа сенатор устроил стрельбу в номере отеля Four Seasons на Охотном Ряду. Приехавшие полицейские задержали Джабраилова на 48 часов и возбудили дело по статье "Хулиганство". Позже было принято решение отпустить его под подписку о невыезде.

У сенатора было разрешение на хранение и ношение пистолета, который он получил в награду по приказу бывшего главы МВД Рашида Нургалиева. По данным газеты "Коммерсант", Джабраилов может избежать уголовной ответственности, поскольку он выстрелил случайно и не в общественном месте.

По данным СМИ, в номере Джабраилова нашли "порошкообразное вещество белого цвета", алкоголь и таблетки. По данным ТАСС, на момент задержания сенатор был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Джабраилов 2004 по 2009 годы был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. С 2015 года он возглавляет ассоциацию предпринимателей "Аванти". После инцидента со стрельбой "Единая Россия" приостановила его членство в партии.