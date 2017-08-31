Названа причина ДТП в центре Москвы, в котором пострадала певица Линда

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В МВД назвали предварительную причину ДТП с грузовиком, в котором пострадала певица Линда. По данным ведомства, водитель не справился с управлением и наехал на пешеходов. Состояние певицы удовлетворительное, ей оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Названа предварительная причина наезда грузовика на пешеходов в Тверском районе Москвы. Об этом сообщило издание "Газета.Ru" со ссылкой на ГУ МВД столицы.

"Предварительная причина ДТП - водитель не справился с управлением", - говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится проверка. Источник сообщил, что в результате ДТП пострадала певица Светлана Гейман, известная как Линда. Как сообщил агентству "Москва" ее представитель по организации концертов Михаил Кувшинов, госпитализация не потребовалась.

"Состояние Светланы удовлетворительное, ее увезли домой. Ходить может. Это чудо. Все обошлось без серьезных травм. Ушибы, ссадины и стресс", - сказал он.