Цены на алкоголь в России выросли на 7% к июлю 2017 года

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Алкогольные напитки в России выросли в цене на 3-7% к июлю 2017 года в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Изменение цен с июля 2016 по июль 2017 года является одним из самых скромных за аналогичные периоды последних пяти лет.

К июлю 2017 года алкогольные напитки в России выросли в цене в среднем на 3-7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Больше всего подорожало крепленое вино, пишет газета "Известия".

Согласно данным единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), литр крепленого виноградного вина с содержанием спирта до 20% в среднем стоил 540 рублей.

Кроме того, на 6%, до 318 рублей за литр, выросло в цене отечественное игристое вино. Также прибавило 5%, до 390 рублей за литр, столовое виноградное вино с 14% содержанием спирта. Также на такую же величину выросла розничная цена отечественного пива — до 108 рублей за литр. Водка с 40% содержанием спирта прибавила 4%. Теперь цена составляет до 600 рублей за литр. Меньше всего, на 3%, подорожало пиво зарубежных марок — до 228 рублей за литр.

По данным ЕМИСС, изменение цен с июля 2016 по июль 2017 года является одним из самых скромных за аналогичные периоды последних пяти лет.