Россиянам отдали девять миллиардов рублей долгов по зарплате

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В первые шесть месяцев 2017 года долги по зарплате были погашены перед более, чем 568 тысячами россиян. Они получили больше 9,2 миллиарда рублей. Тем не менее, предприятия еще должны своим сотрудникам более трех миллиардов рублей.

Задержанную работодателями зарплату получили более 568 тысяч россиян. Это произошло в первые шесть месяцев этого года. Всего гражданам выплатили более 9,2 миллиарда рублей, пишет газета "Известия".

По словам главы Роструда Всеволода Вуколова, по сравнению с первым полугодием 2016-го практически во всех основных отраслях экономики снижается число предприятий-должников.

В Росстате, при этом, отмечают, что предприятия еще должны своим сотрудникам более трех миллиардов рублей.

Кроме того, Роструд провел около 19 тысяч проверок, в ходе которых было выявлено примерно 51 тысяча случаев задержки зарплаты, что на 20% меньше, чем в прошлом году.

Вуколов добавил, что в последнее время работодатели стали более ответственно подходить к вопросам, связанным со своевременной выплатой зарплаты. В частности, реже нарушаются сроки авансовых выплат, расчетов при увольнении, а также выплаты отпускных.

По его словам, задержка зарплаты даже на день считается серьезным нарушением трудового законодательства.