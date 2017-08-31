Орлов: Порошенко получил жесткий сигнал от ЕС

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Можно ли говорить, что беззаконие стало на Украине "законом"? Не заняла ли Европа отстраненную позицию в отношении того, что происходит в этой стране и, в частности, в отношении урегулирования конфликта в Донбассе, где Киев срывает очередное перемирие? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил политолог Дмитрий Орлов.

Решится ли президент Порошенко на обострение ситуации на востоке Украины или будет ждать санкцию на это со стороны Вашингтона? Эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с политологом Дмитрием Орловым.

"Месседж Юнкера, который был адресован Порошенко, это весьма жесткая реакция, очень жесткий сигнал. В том смысле, что действия, которые украинское руководство принимает, не должны ассоциироваться с Евросоюзом", - отметил Орлов.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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