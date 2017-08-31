В Петербурге автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие

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Возле Казанского собора в Петербурге автомобилист не справился с управлением и влетел в толпу пешеходов. Четверо прохожих пострадали. По некоторым данным, водитель был нетрезв.

В центре Санкт-Петербурга автомобиль въехал в толпу пешеходов, четверо пострадали, передает агентство "Росбалт".

Инцидент произошел возле Казанского Собора. Водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь в сторону Адмиралтейства, неожиданно начал разворачиваться с крайней правой полосы. Мужчина не справился с управлением, врезался в ларек с кукурузой и снес ограду прихрамового сквера, сбив четырех человек. Их увезли в больницу.

По словам очевидцев, сразу после аварии водитель пересел на место пассажира и вел себя неадекватно. Предположительно, мужчина был в наркотическом опьянении. Сейчас с ним разбираются правоохранители.

На место ДТП прибыли сотрудники оперативных служб, обстоятельства аварии выясняются.

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