Надувная крыса с лицом Трампа появилась возле Белого дома
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Большая надувная крыса, напомнающая Дональда Трампа, появилась в сквере недалеко от Белого дома в Вашингтоне. Фигура находится законно, ее автор хотел "правдиво отразить то, как ведет себя этот человек".
Неподалеку от Белого дома в сквере установили большую надувную крысу, внешне напоминающую президента США Дональда Трампа, передает Газета.ru.
Giant inflatable "Trump Rat" pops up in Washington https://t.co/RooxiD9chE pic.twitter.com/lsLKF8fjtR— The Hill (@thehill) 30 августа 2017 г.
Фигура ростом 4,5 метра стоит в парке законно, она пробудет там до четверга. Автор надувной крысы нью-йоркский галерист Джон Пост Ли хотел "правдиво отразить то, как ведет себя этот человек".
Ранее на поляне перед Белым домом появилась большая надувная курица с прической как у Трампа. Создатели инсталляции заявили, что тем самым хотели показать, что американский президент – неэффективный и слабый лидер.