Надувная крыса с лицом Трампа появилась возле Белого дома

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Большая надувная крыса, напомнающая Дональда Трампа, появилась в сквере недалеко от Белого дома в Вашингтоне. Фигура находится законно, ее автор хотел "правдиво отразить то, как ведет себя этот человек".

Неподалеку от Белого дома в сквере установили большую надувную крысу, внешне напоминающую президента США Дональда Трампа, передает Газета.ru.

Фигура ростом 4,5 метра стоит в парке законно, она пробудет там до четверга. Автор надувной крысы нью-йоркский галерист Джон Пост Ли хотел "правдиво отразить то, как ведет себя этот человек".

Ранее на поляне перед Белым домом появилась большая надувная курица с прической как у Трампа. Создатели инсталляции заявили, что тем самым хотели показать, что американский президент – неэффективный и слабый лидер.