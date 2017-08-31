В Москве умерла народная артистка РСФСР Людмила Рюмина

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В Москве умерла народная артистка РСФСР, художественный руководитель "Московского культурного фольклорного центра" Людмила Рюмина. 28 августа ей исполнилось 68 лет. Дата прощания и похорон пока неизвестны.

Народная артистка РСФСР, исполнительница русских народных песен Людмила Рюмина умерла на 69-м году жизни. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента культуры столицы.

"Людмила Рюмина скончалась в Москве", - говорится в сообщении.

Дата прощания и похорон пока неизвестны. 28 августа Людмиле Рюминой исполнилось 68 лет.

Она была основателем и руководителем Московского государственного ансамбля "Русы". С 1999 года стала художественным руководителем "Московского культурного фольклорного центра под руководством Л. Рюминой".