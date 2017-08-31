В результате взрыва бомбы в турецком Измире пострадали шестеро

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Взрывное устройство сработало в уезде Буджа в турецком Измире. В результате пострадали шестеро. Все они были в тюремном автобусе, который проезжал мимо мусорного контейнера, в котором находилась бомба.

Шесть человек пострадали из-за взрыва в Измире. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в уезде Буджа примерно в 07:40. Бомба находилась в мусорном контейнере. Она сработала, когда рядом проезжал тюремный автобус.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники сил безопасности и медики. Район взрыва оцеплен. Начались оперативно-следственные мероприятия.