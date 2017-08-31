В Мадриде осквернили памятник советским воинам

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В Мадриде неизвестные осквернили нацистской символикой памятник советским солдатам, погибшим во время Гражданской войны в Испании. Действия вандалов – это месть городским властям, которые решили переименовать улицы, связанные с режимом Франко.

В испанском Мадриде неизвестные осквернили памятник советским воинам, которые погибли во время Гражданской войны в Испании, сообщает газета Il Mundo.

Вандалы разрисовали монументы свастикой и нанесли надписи антисемитского и нацистского содержания. В частности, они восхвалили легион "Кондор" – это подразделение немецких Люфтваффе, которые поддерживали генерала Франсиско Франко.

По данным местных СМИ, действия вандалов – это месть городским властям, которые решили переименовать улицы и снять мемориальные доски, связанные с режимом Франко.

"Осуждаем осквернение неонацистскими и антисемитскими лозунгами монументов советским добровольцам, международным бригадам и другим бойцам испанской Гражданской войны в Фуэнкаррале в Мадриде", - заявили в посольстве России в Испании.

В 1936-1939 годах в Испании произошла гражданская война между сторонниками правительства, которым помогали советские воины, и силами генерала Франко, которого поддерживали нацистская Германия и фашистская Италия. Война закончилась установлением диктатуры Франко.

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