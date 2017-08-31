На поиск пропавших в Забайкалье туристов из Москвы отправили Ми-8

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Шестеро туристов пропали на севере Забайкалья. Как сообщили в региональном управлении МЧС, группа из Москвы путешествовала по горным рекам. Накануне с участниками экспедиции была потеряна связь.

В Забайкалье пропала группа туристов из Москвы. Известно, что туристы направлялись в Каларский район. Его рельеф отличается особо высокими хребтами. Местность труднопроходимая и слабозаселённая, передает "ТВ Центр".

Перед походом руководитель экспедиции оставил дежурному диспетчеру сведения о маршруте движения, который составляет почти 300 километров. Из Иркутска на поиски направили вертолёт Ми-8. Спасатели подготовили водолазное и альпинистское снаряжение.