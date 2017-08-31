ОБСЕ призвала Украину отказаться от выдворения журналистов

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Российская журналистка Анна Курбатова, которую накануне похитили в Киеве, а затем выдворили из Украины, находится в безопасности. Уже вечером она вернется в Москву. Депортацию корреспондента осудил Комитет защиты журналистов. Тревогу выразили и в ОБСЕ. Там призвали украинские власти отказаться от подобной политики.

Чем дальше Украина пытается дистанцироваться от советского прошлого, тем больше в него возвращается, передает "ТВ Центр". А некоторые действия государственных органов, например, СБУ и вовсе напоминают методы работы НКВД. Похищения, допросы, депортации. Именно такой сценарий накануне был разыгран в отношении российской журналистки Анны Курбатовой. К счастью, она уже благополучно вернулась домой, но эта история стала предметом активного обсуждения. Вот как комментируют ситуацию в комитете защиты журналистов. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке.

"Мы призываем украинские власти позволить Анне Курбатовой и другим российским журналистам работать без страха похищения, депортации и других мер возмездия. Украина находится в состоянии информационной войны с Россией, но мстить репортерам — это не то средство, которым можно ее выиграть", - отметили в комитете защиты журналистов.

И это действительно война, не объявленная, но по-настоящему горячая. Десятки журналистов были высланы или попросту не пропущены через границу. В марте 2015 года приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. И все это без каких-либо объяснений и права на апелляцию.

"Высылка журналистов из Украины или запрет на их въезд на украинскую территорию - тревожные и излишние меры, особенно потому, что такие шаги мешают прозрачности и не содержат механизма для оспаривания решений", - указал представитель ОБСЕ Арлем Дезир.

ОБСЕ реагирует, но молчат официальные лица стран-членов организации. На это накануне обратили внимание в российском МИД. Киев давно привык не замечать неудобные заявления, если они не исходят от глав государств или руководителей Евросоюза. А вот в их исполнении, другое дело, критика украинские власти сильно задевает. Стоило главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру скептически оценить членство Украины в Евросоюзе и НАТО, как в ответ посыпались раздраженные вопросы и письма.

"Я официально обратился в Европейскую комиссию за разъяснениями по поводу недавних высказываний президента Жан-Клода Юнкера во время ежегодной конференции послов в Брюсселе. Я также привлёк внимание к фактическим словам президента Украины, который, выступая по случаю 26-й годовщины независимости Украины, отметил неизменность стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры", - заявил представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий.

По мнению Точицкого, слова Юнкера могут быть использованы СМИ "с целью дискредитации Украины и ее евроинтеграционного курса". Вот только держать курс ей никто не запрещает. А дискредитирует она себя сама. Теми же фактами притеснения журналистов. Или собственных граждан, которые посмели обсуждать действия руководства страны. Киев, Харьков, Львов, Черкассы, Сумы - список можно продолжать. И везде аресты. Причина - критика власти, даже в социальных сетях. Оказывается, СБУ не только внимательно смотрит телевизор, в том числе российские каналы, которые для обычных граждан под запретом, но и мониторит интернет, чтобы потом фабриковать дела о госизмене. Табу на сайтах и в группах сегодня все: от критики идей Майдана до размещения фотографий раненых бойцов из зоны так называемой АТО.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".