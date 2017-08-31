Ураган "Харви" переместился из Техаса в Луизиану

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Российское генконсульство выясняет, могли ли наши соотечественники быть среди пострадавших от последствий урагана "Харви". Дипломаты поддерживают круглосуточную связь с местными властями. Из Техаса тропический шторм переместился в соседний штат Луизиана. Затоплены огромные территории. Из зоны бедствия эвакуируют тысячи жителей.

Масштабы трагедии только сейчас становятся более-менее понятны. В хаосе последних дней местные власти не могли даже собрать информацию о всех жертвах и пострадавших от стихии. Спасатели нашли целую семью из 6 человек, которые утонули в своей машине. Потоки воды просто унесли её вместе с людьми. Среди погибших - 4 ребёнка. Всего в списках жертв "Харви" пока числятся около 40 человек, передает "ТВ Центр".

"Я боюсь. Боюсь за своих детей. И они боятся. Они в жизни не видели ничего подобного", - говорит Йола Томас.

Шторм "Харви" сместился из Техаса в Луизиану. Продвигаясь вглубь континента, он ослабевает. Но опасность не миновала. Количество осадков, которое продолжает накрывать южные штаты, рекордное. Уже пострадали около 48 тысяч домов. Ущерб от "Харви", видимо, будет больше, чем от предыдущих ураганов "Катрина", "Айк" и циклона "Сэнди".

В Хьюстоне и его окрестностях, где по-прежнему действует режим комендантского часа, помимо мародёров объявились банды мошенников. Они переодеваются в форму сотрудников министерства внутренней безопасности, и объявляют людям, что из-за приближающейся опасности все должны покинуть свои дома. Затем просто грабят опустевшие жилища. Теперь власти просят граждан проверять документы у тех, кто приходит к ним домой. Но многим возвращаться уже просто некуда. Около 30 тысяч человек по-прежнему остаются во временных убежищах. Несмотря на старания федеральных и местных властей, им хватает даже самого необходимого.

В Техасе, откуда шторм немного отступил, частично возобновили работу три порта. Но пока только в дневное время. Два воздушные гавани Хьюстона тоже начали перевозки - после того, как со взлётно-посадочных полос удалось откачать всю воду. Но пассажирские рейсы пока единичные. К побережью Техаса направлены два крупных десантных корабля ВМС США. Они доставят продукты, питьевую воду и медикаменты.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".