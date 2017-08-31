В Еврейской автономной области села оказались отрезаны от школы

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Школьники из двух отдаленных сел Еврейской автономной области Петровка и Русская поляна 1 сентября не пойдут в школу, а будут учиться дистанционно. На учебу их возил школьный автобус в крупный поселок Найфельд. Этот маршрут был самым протяженным для школьных автобусов в Биробиджанском районе — 29 километров в одну сторону. Однако за построенной еще в царское время грунтовкой никто не ухаживал. Она пришла в непригодное состояние.

Путь Артема и Вити до школы составлял почти 30 километров. Именно на таком расстоянии от райцентра Найфельд находятся села Петровка и Русская поляна. Это был самый протяженный маршрут школьного автобуса. Связывала населенные пункты грунтовая дорога, которая уже несколько месяцев официально закрыта. Местные жители предписанием на свой страх пренебрегают. Директор школы рисковать жизнями учеников и стареньким ПАЗиком не собирается, передает "ТВ Центр".

Дорога, уходящая в лес, по документам - регионального значения. В народе называется просто зимником. Это значит, что снег естественным путем создает устойчивое покрытие. Но когда начинает таять, вся водная масса превращается в болото, которое ближе к лету дополняют дожди. И так каждый год. Минувшей весенней распутицы дорога не выдержала.

"Проехали большегрузные автомобили, поэтому была разрушена дорога. Необходимо заметить, что в это время идет таяние грунта и это способствовало разрушению", - рассказала заместитель главы администрации Биробиджанского района Еврейской автономной области Татьяна Ершова.

Также необходимо заметить, что дело было в мае. Но ремонт дороги местные власти начали лишь несколько дней назад. Из регионального бюджета затрачена астрономическая сумма - четыре миллиона рублей. И никаких гарантий качества.

14 школьникам Петровки и Русской поляны в ближайший месяц - именно столько продлится ремонт дороги - предложили учиться дома. Заочная форма обучения предполагает общение учителя и ученика по интернету, с которым в Петровке и Русской поляне проблем не меньше, чем с дорогами. Потому быть Вите и Артему новыми Ломоносовыми. За знаниями и 30 километров по бездорожью на велосипедах - не крюк.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".