Собянин открыл эстакаду на Элеваторной улице
Теги: Москва собянин строительство транспорт
На юге Москвы в четверг открылась новая эстакада. Она соединяет Западное и Восточное Бирюлёво. Старт движению дал мэр города Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новой эстакаде на улице Элеваторная через пути Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД), передает АГН "Москва".
"Мы строим связку между Варшавкой и ул. Липецкая. Очень важная: связывает четыре района, в том числе Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, которые десятилетиями были разделены и вынуждены были в гости ездить через МКАД. Сегодня мы запускаем центральный объект этой связки: эстакаду через Павелецкое направление железной дороги", - отметил Собянин.
Новости по теме Тверская, 13
-
30 августа 2017
Московская электронная школа – уникальная высокотехнологичная платформа
-
30 августа 2017
В московских школах формируется единая электронная образовательная среда
-
29 августа 2017
Собянин: спортивные объекты "Лужников" могут быть готовы к 2019 году
-
29 августа 2017
В Москве 1 сентября будет открыто 5 новых школ на 6 тысяч мест