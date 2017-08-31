Собянин открыл эстакаду на Элеваторной улице

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На юге Москвы в четверг открылась новая эстакада. Она соединяет Западное и Восточное Бирюлёво. Старт движению дал мэр города Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новой эстакаде на улице Элеваторная через пути Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД), передает АГН "Москва".

"Мы строим связку между Варшавкой и ул. Липецкая. Очень важная: связывает четыре района, в том числе Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, которые десятилетиями были разделены и вынуждены были в гости ездить через МКАД. Сегодня мы запускаем центральный объект этой связки: эстакаду через Павелецкое направление железной дороги", - отметил Собянин.