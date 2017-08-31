Замглавы города Мирный потерял работу после задержания с марихуаной

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Замглавы города Мирны в Якутии Алексей Кузниченко задержан сотрудниками полиции на своем автомобиле по дороге на работу. В салоне обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором содержалась марихуана. Позднее стало известно об увольнении чиновника.

Заместитель главы города Мирный в Республики Саха (Якутия) Алексей Кузниченко уволен со своего поста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент по информационной политике администрации главы региона и правительства республики.

До этого СМИ сообщили о задержании чиновника сотрудниками полиции. Это произошло, когда он ехал на работу на своем автомобиле. В салоне был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором, по результатам экспертизы, содержалась марихуана.

В пресс-службе МВД по Якутии сообщили, что выступят с официальным комментарием в ближайшее время.

В Мирном Кузниченко занимался курированием социальных вопросов.