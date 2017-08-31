Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в августе

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Ночь с 30 на 31 августа стала самой холодной с начала месяца. По данным синоптиков, на метеостанции ВДНХ температура понижалась до 6,1 градуса, в Южном Бутове - до 4,1 градуса, по области - до 2,8 градуса. Самая низкая температура наблюдалась в подмосковных Черустях - 0,2 градуса.

Ночь с 30 на 31 августа стала самой холодной в столичном регионе с начала месяца. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на портал "Метеоновости".

"На станции ВДНХ температура понизилась до 6,1 градуса, в Бутово было 4,1 градуса. По области температура понижалась в Наро-Фоминске до 2,8 градуса, в Пушкино минимальная температура составила 3,6 градуса. Самая низкая температура воздуха была в Черустях - всего 0,2 градуса", - говорится в сообщении.

Синоптики пояснили, что причиной похолодания стал малооблачный антициклон, способствовавший сильному радиационному выхолаживанию.