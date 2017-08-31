На севере Москвы два человека выжили после падения с шестого этажа

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На Дмитровском шоссе два человека упали с высоты шестого этажа. Как сообщил источник в правоохранительных органах, оба пострадавших остались живы. В настоящее время они доставлены в больницу.

На севере столицы два человека упали с высоты шестого этажа. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, на Дмитровском шоссе, дом 107, два человека упали с высоты шестого этажа. Граждане получили травмы, но выжили, их доставили в больницу", - сказал он.

Обстоятельства происшествия выясняются.