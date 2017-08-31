Посольство США в Москве не будет проводить собеседования по Skype

Теги: Политика сша визы посольство россия

Посольство США в Москве не сможет собеседовать претендентов на визу через Skype по техническим причинам. Завтра возобновится прием заявлений на получение американской визы, но только в Москве. Ожидается, что в день будет проходить около тысячи собеседований.

Россияне не смогут удаленно через Skype пройти собеседование в посольстве США в Москве по техническим причинам, об этом РИА Новости сообщил полномочный министр-советник посольства Лоуренс Тоби.

С 1 сентября в Москве возобновится выдача неиммиграционных виз США россиянам. По словам Тоби, в день будет проходить около тысячи собеседований.

Дипломат отметил, что посольство старается не затягивать процесс выдачи виз, но вопрос о сроках все еще остается нерешенным.

Ранее Москва предложила приравнять численность дипломатических миссий США и России. В ответ США приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.

Читайте также:

МИД пообещал США не создавать невыносимые условия для получения виз

США могут вернуть россиянам возможность получать визы в регионах

Россияне могут получить американскую визу за рубежом