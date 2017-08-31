Московского полицейского обвинили в похищении человека

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Полиция Москвы задержала сотрудника своего ведомства по подозрению в похищении человека. В рамках расследования уголовного дела ему предъявлено обвинение. Информации о судьбе похищенного нет.

Московские полицейские задержали своего коллегу по подозрению в похищении человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В рамках расследования уголовного дела по факту похищения человека предъявлено обвинение оперуполномоченному отдела МВД по Головинскому району УВД по Северному округу Москвы старшему лейтенанту полиции", - сказал он.

По версии следствия, 27 июня полицейский в составе группы лиц напал на мужчину и насильно посадил кго в автомобиль. После этого похищенного увезли в неизвестное место и затем требовали выкуп. Судьба пострадавшего неизвестна.