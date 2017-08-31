Сирийская оппозиция сообщила о получаемой ИГ помощи от США

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Экс-начальник службы безопасности сирийского сектора базы Ат-Танф Мухаммад Ассалам сообщил, что боевики ИГ покупают американское оружие у главаря располагающейся на базе группировки "Магавир Эс-Саура" Муганната Атталы. Его действия целиком поддерживаются Вашингтоном, утверждает Ассалам.

Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" закупает американское оружие у боевиков, ведущих подготовку на базе Ат-Танф под руководством инструкторов из США. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал бывший начальник службы безопасности сирийского сектора базы Мухаммад Ассалам, "скрытая поддержка выражалась продажей оружия ИГ". По его словам, об этом тут же доложили американской стороне. Однако США стали еще больше поддерживать командира, поставленного над боевиками на Ат-Танфе. Речь идет о главаре группировки "Магавир Эс-Саура" Муганнате Аттале.

ИГ получало вооружение американского производства, СПГ, машины, винтовки М-16. "После последней ревизии американцев была недостача 4,7 тысячи винтовок", - рассказал Ассалам.

Также он подчеркнул, что на базе в Ат-Танфе есть сирийцы, которые готовы воевать с ИГ. Тем не менее, другая часть готова воевать против сирийской армии. В частности, это люди Муганната Атталя.

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